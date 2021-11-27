Помочившегося на плакат с ветерана ВОВ блогера отправили в СИЗО

Молодой человек, выложивший в интернет фото процесса управления нужды на фоне стенда ветерана войны в столичном Измайлово, отправлен судом под стражу на два месяца. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: ТАСС ТАСС

19-летний Матвей Юферов, накануне задержанный полицией по подозрению в публичном осквернение символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества, отправился под арест.

Ранее молодой человек помочился на стенд, посвященный ветерану ВОВ Анатолию Фролову. Фотографию этого процесса блогер разместил в соцсетях.