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Помочившегося на плакат с ветерана ВОВ блогера отправили в СИЗО

Елена Прошина
17 минут назад

Молодой человек, выложивший в интернет фото процесса управления нужды на фоне стенда ветерана войны в столичном Измайлово, отправлен судом под стражу на два месяца. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Помочившегося на плакат с ветерана ВОВ блогера отправили в СИЗО
Фото: ТАССТАСС

19-летний Матвей Юферов, накануне задержанный полицией по подозрению в публичном осквернение символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества, отправился под арест.

Ранее молодой человек помочился на стенд, посвященный ветерану ВОВ Анатолию Фролову. Фотографию этого процесса блогер разместил в соцсетях.

Следственный комитет отреагировал на перфоманс, возбудив уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ. Юферова задержали. Теперь блогеру грозит штраф до пяти миллионов рублей или тюремный срок до пяти лет.

Происшествия,Анатолий Фролов,ФСИН,СКР,
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