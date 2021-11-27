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В Москве супруги попали в больницу с отравлением таллием

Майк Габриелян
20 минут назад

В Москве супружеская пара отравилась токсичным металлом - таллием. Отравление произошло при невыясненных обстоятельствах. Женщина попала в больницу. Об инциденте сообщает Телеграм-канал «112».

Супруги отравились таллием в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пострадавшая сейчас находится в общей палате. За ней постоянно наблюдают врачи. О состоянии ее мужа пока не сообщается.

Симптомы отравления появились у 30-летней москвички и ее супруга в начале ноября. Они сдали анализы, врачи обнаружили токсичный металл.

Пострадавший мужчина работает в правоохранительных органах. Не исключено, что причиной отравления могла стать профессиональная деятельность.

Таллий – чрезвычайно токсичный тяжелый металл. Он и его соединения высокотоксичны и канцерогенны в больших концентрациях (в особенности растворимые в воде). Соединения таллия относят к категории кумулятивных ядов - таллий накапливается в волосах, костях, почках и мышцах.

Характерный симптом отравления соединениями таллия — частичное выпадение волос, при значительной дозе — тотальное облысение. При высокой дозе человек погибает.

Таллий используется в металлогалогеновых лампах, в инфракрасной оптике, в медприборах для кардиологических исследований. Ранее также применялся для борьбы с грызунами.

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