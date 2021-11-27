В Турции умер впавший в кому российский турист

В Турции умер российский турист, который во время отдыха сентябре впал в кому. Об этом сообщает «Башинформ».

Издание сообщает, что житель башкирского Стерлитамака Дмитрий Япрынцев скончался 25 ноября. 19 сентября он прибыл в турецкий Кемер на отдых вместе с женой Ольгой. На пятый день пребывания в отеле у него начался кашель. 24 сентября семья решила возвращаться в Россию. По дороге в аэропорт состояние мужчины ухудшилось, пришлось вызвать «скорую помощь». В машине он потерял сознание и врачам пришлось трижды запускать его сердце. Он был госпитализирован в «красной зоне» частной больницы Anadolu Hastanesi с диагнозом коронавирус и двусторонней пневмонией. Жене пришлось улететь домой.

28 сентября Япрынцев впал в кому, из которой вышел только через 20 дней. В середине октября его посетили прилетевшие в Турцию супруга и дочь. После того как они вернулись обратно в Россию, состояние мужчины вновь ухудшилось.

9 ноября иссяк финансовый лимит, покрываемый медстраховкой, после чего родные Япрынцева обращались за помощью в транспортировке его домой в Минздрав РФ, МЧС и к властям Башкирии. Российские ведомства были готовы вывезти его из Турции медицинским авиарейсом, однако турецкие врачи не давали на это своего согласия, опасаясь, что легкие больного не выдержат перелета и он погибнет.