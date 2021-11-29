Половина скважины пробурена на "Листвяжной" до места аварии

Бурение скважины для подачи инертной пены в место взрыва на шахте "Листвяжная" продолжается, пройдена половина пути.
Об этом ТАСС сообщил источник на месте ликвидации последствий аварии.
"Сейчас пробурена половина расстояния до места взрыва. Всего надо пройти 365 м", - сказал собеседник агентства.
По его данным, 29 ноября началось бурение второй скважины. Через обе в эпицентр взрыва планируется подать инертную пену для охлаждения шахты, чтобы горноспасатели смогли приступить к поиску тел погибших.
Одновременно с бурением в шахту подаются азот и хладон.