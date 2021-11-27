В Новосибирске школьник набросился на одноклассника с ножницами

«Проблемный ученик уже в очередной раз нарушает дисциплину. Спасибо учительнице, которая приняла на себя удары этого ребенка. Еще этот ребенок сегодня выломал дверь в классе. Психолог общался с его отцом», — заявила новосибирскому изданию «Прецедент» мать одного из учащихся в оном классе с агрессивным мальчиком детей.