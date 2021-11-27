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В Новосибирске школьник набросился на одноклассника с ножницами

Елена Прошина
1 час назад

Следственный комитет по Новосибирской области заинтересовался нападением пятиклассника школы №218 на своего одноклассника. Об этом сообщается на сайте СК.

В Новосибирске школьник набросился на одноклассника с ножницами
Фото: EPA / ТАССEPA / ТАСС

«В ходе мониторинга СМИ органами СК России по Новосибирской области выявлена публикация о том, в учебном заведении в Калининском районе города Новосибирска ученик пятого класса пытался напасть на учителя и одноклассника во время урока», - говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что Заельцовский межрайонный отдел новосибирского СК приступил к доследственной проверке.

Ранее местные СМИ опубликовали видео, снятое на уроке математики в 5Г классе школы №218 Новосибирска. На нем видно, как один из мальчиков с ножницами в руках бросается на другого ученика. Учительница успевает вмешаться и пытается отобрать импровизированное оружие у буйного ребенка.

«Проблемный ученик уже в очередной раз нарушает дисциплину. Спасибо учительнице, которая приняла на себя удары этого ребенка. Еще этот ребенок сегодня выломал дверь в классе. Психолог общался с его отцом», — заявила новосибирскому изданию «Прецедент» мать одного из учащихся в оном классе с агрессивным мальчиком детей.

Женщина также сообщила, что ребенок живет с одним только отцом, который, судя по всему, не занимается воспитанием сына. По ее словам, родителям страшно за детей, обучающихся в одном классе с агрессивным мальчиком.

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