Найдена украденная с выставки в Москве картина

Полиция задержала подозреваемого в краже картины "Зависть" художницы Анны Андржиевской с выставки в центре современного искусства "Винзавод" в Москве . Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"По подозрению в краже картины задержан 27-летний мужчина. Он полностью признал вину, похищенная картина изъята у него. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сообщил источник.

Вечером 21 ноября из экспозиции на "Винзаводе" была украдена картина Анны Андржиевской "Зависть", которая принадлежит галерее "Триумф". Стоимость картины оценивается в 66 тыс. рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.