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Украденная с выставки в Москве картина найдена

ТАССиещё 1
48 минут назад

Полиция задержала подозреваемого в краже картины "Зависть" художницы Анны Андржиевской с выставки в центре современного искусства "Винзавод" в Москве. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Найдена украденная с выставки в Москве картина
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвыпресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

"По подозрению в краже картины задержан 27-летний мужчина. Он полностью признал вину, похищенная картина изъята у него. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сообщил источник.

Вечером 21 ноября из экспозиции на "Винзаводе" была украдена картина Анны Андржиевской "Зависть", которая принадлежит галерее "Триумф". Стоимость картины оценивается в 66 тыс. рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Анна Андржиевская - художница группы "Север-7". Живописец, график, автор объектов. Работает в сюрреалистичной манере.

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