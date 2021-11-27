Появились подробности взрывов на заводе боеприпасов под Нижним Новгородом

На заводе имени Свердлова по производству боеприпасов в Дзержинске Нижегородской области, где произошла серия взрывов, частично обрушилось здание. Появившиеся подробности приводит РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Фото: страница «Плохие Новости Дзержинск» во «ВКонтакте» страница «Плохие Новости Дзержинск» во «ВКонтакте»

Сообщается, что площадь пожара составляет около одного квадратного километра, ему присвоен третий ранг. По данным МЧС, на заводе сработала пожарная сигнализация, затем произошли несколько хлопков.

Telegram-канал Mash добавляет, что эпицентром взрыва стал цех по производству и регенерации ацетона.

Отмечается, что в июле на заводе в одном из цехов разгерметизировалась емкость с ацетоном, в результате чего также случился взрыв.