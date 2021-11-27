В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 75.59EUR 84.95
Войти в почту

Появились подробности серии взрывов на заводе боеприпасов под Нижним Новгородом

Lenta.ruиещё 8
35 минут назад

На заводе имени Свердлова по производству боеприпасов в Дзержинске Нижегородской области, где произошла серия взрывов, частично обрушилось здание. Появившиеся подробности приводит РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Появились подробности взрывов на заводе боеприпасов под Нижним Новгородом
Фото: страница «Плохие Новости Дзержинск» во «ВКонтакте»страница «Плохие Новости Дзержинск» во «ВКонтакте»

Сообщается, что площадь пожара составляет около одного квадратного километра, ему присвоен третий ранг. По данным МЧС, на заводе сработала пожарная сигнализация, затем произошли несколько хлопков.

Telegram-канал Mash добавляет, что эпицентром взрыва стал цех по производству и регенерации ацетона.

Взрывы прогремели на российском заводе боеприпасов

Отмечается, что в июле на заводе в одном из цехов разгерметизировалась емкость с ацетоном, в результате чего также случился взрыв.

ЧП на заводе имени Свердлова произошло утром 27 ноября. Там прогремело несколько взрывов. По предварительным данным, в одном из цехов начался пожар, пострадали как минимум двое рабочих.

Происшествия,РЕН ТВ,
26
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители