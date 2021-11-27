В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 75.59EUR 84.95
Войти в почту

Инспектора Ростехнадзора арестовали после ЧП на шахте «Листвяжная»

Lenta.ru
35 минут назад

Главного госинспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина арестовали на два месяца. Его обвиняют в халатности по делу о гибели людей в шахте «Листвяжная» в Кузбассе, сообщает ТАСС.

Инспектора Ростехнадзора арестовали после ЧП на «Листвяжной»
Фото: Александр Патрин / КоммерсантъАлександр Патрин / Коммерсантъ

Согласно решению Центрального суда Кемерова, Семыкин пробудет под стражей до 26 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что директор шахты Сергей Махраков, отказался признать вину в нарушении норм безопасности.

О происшествии стало известно рано утром в четверг, 25 ноября. По последним данным, в результате ЧП пострадали 63 человека. Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин считает, что причиной гибели людей на шахте «Листвяжная» стал взрыв метана из-за возникшей искры. Позже появилась информация, что в кузбасской шахте произошло в общей сложности два взрыва метана. Шахтеры погибли при первом взрыве. От второго взрыва скончались спасатели, участвовавшие в поисковой операции.

Происшествия,Дмитрий Демешин,Ростехнадзор,ИТАР-ТАСС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители