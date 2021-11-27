Инспектора Ростехнадзора арестовали после ЧП на «Листвяжной»

Главного госинспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина арестовали на два месяца. Его обвиняют в халатности по делу о гибели людей в шахте «Листвяжная» в Кузбассе, сообщает ТАСС .

О происшествии стало известно рано утром в четверг, 25 ноября. По последним данным, в результате ЧП пострадали 63 человека. Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин считает, что причиной гибели людей на шахте «Листвяжная» стал взрыв метана из-за возникшей искры. Позже появилась информация, что в кузбасской шахте произошло в общей сложности два взрыва метана. Шахтеры погибли при первом взрыве. От второго взрыва скончались спасатели, участвовавшие в поисковой операции.