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Директор шахты "Листвяжная" не признал вину в нарушении норм безопасности

ТАСС
19 минут назад

Директор кузбасской шахты "Листвяжная" Сергей Махраков, обвиняемый в нарушении правил промышленной безопасности по делу о взрыве, после которого погиб 51 человек, не признал вину. Об этом сообщил в ходе заседания Центрального районного суда Кемерова представитель СК России, ходатайствующий об аресте Махракова.

Директор "Листвяжной" отказался признать вину
Фото: ТАССТАСС

"Вину в инкриминируемых деяниях не признал", - сказал представитель ведомства.

По версии следствия, Махраков был осведомлен об опасной концентрации метана в горных выработках вплоть до 25 ноября, когда произошел взрыв. Следственный комитет ходатайствует о его аресте, поскольку, находясь на свободе, Махраков может воздействовать на свидетелей и уничтожить доказательства, а также скрываться от правосудия, заявил представитель ведомства.

Стали известны подробности спасения выжившего шахтера в «Листвяжной»

Прокурор ходатайство следствия поддержал. Сам Махраков заверил суд, что не собирается бежать из страны и попросил о домашнем аресте.

Происшествия,СКР,
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