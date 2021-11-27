Директор "Листвяжной" отказался признать вину

Директор кузбасской шахты "Листвяжная" Сергей Махраков, обвиняемый в нарушении правил промышленной безопасности по делу о взрыве, после которого погиб 51 человек, не признал вину. Об этом сообщил в ходе заседания Центрального районного суда Кемерова представитель СК России, ходатайствующий об аресте Махракова.

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"Вину в инкриминируемых деяниях не признал", - сказал представитель ведомства.

По версии следствия, Махраков был осведомлен об опасной концентрации метана в горных выработках вплоть до 25 ноября, когда произошел взрыв. Следственный комитет ходатайствует о его аресте, поскольку, находясь на свободе, Махраков может воздействовать на свидетелей и уничтожить доказательства, а также скрываться от правосудия, заявил представитель ведомства.