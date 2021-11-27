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Выброс метана мог стать причиной взрыва на кузбасской шахте

Елена Прошина
22 минуты назад

Причиной взрыва на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области мог быть внезапный выброс метана. Однако окончательная версия случившегося будет установлена только после завершения расследования. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выброс метана мог стать причиной взрыва на кузбасской шахте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, взрыв в шахте произошел после внезапного выброса метана. Однако конкретная причина произошедшего пока не установлена, следственные и компетентные органы продолжают расследование, указано в сообщении.

Представитель правоохранительных органов пояснил, что в ходе следствия специалисты изучат работу датчиков на шахте. Необходимо выяснить, правильно ли они показывали данные по концентрации метана.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошла авария на глубине 250 метров. Сообщалось, что жертвами ЧП стал 51 человек, среди них 46 шахтеров и пятеро горноспасателей. Еще 64 человека были ранены. В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур.

Одной из возможных причин происшествия могло стать возгорание угольной пыли либо неисправность оборудования. По факту происшествия СКР возбудил уголовное дело. Задержаны директор, первый замдиректора и начальник участка ООО «Шахта "Листвяжная"».

Один из шахтеров заявил, что причиной трагедии стала халатность проверяющих инспекторов.

Происшествия,СКР,МВД,ИТАР-ТАСС,
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