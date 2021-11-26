Рабочие устроили поножовщину в Москве

Вооруженный конфликт произошел между двумя рабочими в бытовом вагончике на западе столицы. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.
По данным АГН, во время конфликта один из рабочих порезал своего коллегу ножом. Инцидент произошел еще 22 ноября, но стало известно о нем лишь после госпитализации мужчины в реанимационное отделение одной из московских больниц.
«24 ноября в 5:52 в правоохранительные органы поступила информация о поступлении со станции метро "Кунцевская" в реанимационное отделение одной из столичных больниц рабочего 1982 года рождения с серьезными телесными повреждениями. Было установлено, что указанные травмы мужчина получил в ходе конфликта со своим коллегой, который ударил его ножом в бытовом вагончике на улице Ивана Франко еще 22 ноября в 23:00. К настоящему моменту подозреваемый, мужчина 1980 года рождения, задержан», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве.
По факту произошедшего инцидента правоохранители возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.