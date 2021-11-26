Рабочие устроили поножовщину в Москве

«24 ноября в 5:52 в правоохранительные органы поступила информация о поступлении со станции метро "Кунцевская" в реанимационное отделение одной из столичных больниц рабочего 1982 года рождения с серьезными телесными повреждениями. Было установлено, что указанные травмы мужчина получил в ходе конфликта со своим коллегой, который ударил его ножом в бытовом вагончике на улице Ивана Франко еще 22 ноября в 23:00. К настоящему моменту подозреваемый, мужчина 1980 года рождения, задержан», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве.