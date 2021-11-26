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Минюст России признал "Нобелевский призыв" СМИ-иноагентом

Газета.Ruиещё 4
21 минуту назад

Минюст России признал ООО "Нобелевский призыв" СМИ-иноагентом, сообщили в пресс-службе ведомства.

Минюст России признал "Нобелевский призыв" СМИ-иноагентом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"26 ноября 2021 г. во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включен Еланчик Олег Александрович", - указано в сообщении.

Организация стала 98-й в реестре. Учредителями компании выступает признанная в октябре иноагентом журналист "Проекта" (признано в РФ нежелательной организацией) Елизавета Сурначева.

Компания была зарегистрирована 10 ноября и занимается издательской деятельностью. Закон, позволяющий признавать СМИ иностранными агентами, был принят в России в 2017 году, позднее тот же статус было разрешено присваивать и физическим лицам. Все информационные материалы попавших в реестр должны сопровождаться указанием на то, что они созданы или распространяются иностранным агентом. Физические лица, признанные СМИ-иноагентами, должны маркировать свои публикации, иначе предусмотрен штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб. за каждое нарушение. Журналисты также обязаны ежеквартально предоставлять отчеты об источниках финансирования в Минюст.

Происшествия,Минюст РФ,
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