Минюст России признал "Нобелевский призыв" СМИ-иноагентом

Компания была зарегистрирована 10 ноября и занимается издательской деятельностью. Закон, позволяющий признавать СМИ иностранными агентами, был принят в России в 2017 году, позднее тот же статус было разрешено присваивать и физическим лицам. Все информационные материалы попавших в реестр должны сопровождаться указанием на то, что они созданы или распространяются иностранным агентом. Физические лица, признанные СМИ-иноагентами, должны маркировать свои публикации, иначе предусмотрен штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб. за каждое нарушение. Журналисты также обязаны ежеквартально предоставлять отчеты об источниках финансирования в Минюст.