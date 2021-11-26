В Петербурге произошла потасовка со стрельбой с участием водителя такси

Пассажирка такси в Петербурге стала участницей дорожных разборок со стрельбой

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Пассажирка такси в Санкт-Петербурге сняла на видео ночные разборки со стрельбой с участием водителя автомобиля, в котором она ехала, пишет Пятый канал.

Видео дня

Москвичка Ксения Гальянова в ночь на 7 ноября находилась в Северной столице. Она вызвала такси. По словам девушки, во время поездки водитель такси нарушал правила, чем помешал водителю автомобиля Mercedes. Началась погоня. Водители вышли из машин и начали выяснять отношения. Владелец Mercedes начал стрелять. Девушка снимала все происходящее на видео.

«Я говорю таксисту — умоляю, мы едем в другую сторону, пожалуйста, остановитесь! Нет! Он останавливается, открывает дверь, кричит ему (водителю Mercedes), что-то в него кидает, орет. На первом перекрестке мы останавливаемся, и он мне говорит: «Открой окно». Он свое окно не опускает — мне говорит. И я прям так же на видео говорю: «Вы что, издеваетесь? Меня же сейчас убьют, мне же в голову выстрелят!» — рассказала Гальянова.

Девушка открыла пассажирскую дверь и пыталась сбежать, но водитель схватил ее за куртку и удержал в салоне. Увидев, что в машине такси сидит девушка, водитель Mercedes прекратил разборки, поинтересовался, в порядке ли Гальянова и предложил ее подвезти. Напуганная девушка отказалась.

«Я даже пыталась вызвать новое такси, но понимаю, что ему ехать 11 минут, потому что мы на шоссе. И я просто поворачиваюсь, а они обнимаются. Обнимаются и говорят: «Все нормально, мы братья, все хорошо», — говорит девушка.

В итоге Гальянову доставили домой. Водитель такси попросил прислать ему видеозапись и намекнул, что о случившемся не следует никому рассказывать.

Тем не менее, Гальянова обратилась в «Яндекс», через который она заказывала такси, с претензией. Ей дали промокод на 500 рублей и предложили адресовать претензии шоферу и его таксопарку. Гальянова написала претензию в службу такси, где потребовала уволить водителя. Претензию приняли, но сроки ее рассмотрения не назвали. Владелец таксопарка пообещал уволить водителя.

Примерно через полчаса после того, как девушка оставила претензию, ей позвонил водитель такси и начал общение с фразы: «Эй, девочка, ты помнишь, кто я вообще?».

«Он стал названивать, я все это стала переводить на формат переписки, потому что вот эти разговоры с угрозами… Мне обязательно нужно было, чтобы это было в WhatsApp. Потому что это, во-первых, было страшно, а во-вторых, я потом иначе ничего не докажу», — рассказала Гальянова.

По ее словам, водителя так и не уволили и не отключили от сервиса. Она считает, что помощи в этой ситуации ждать не от кого. В полицию она не обращалась, так как сервисы поначалу пообещали помочь. Можно обратиться в суд, но ездить из Москвы в Петербург на заседания несколько раз в неделю она не может. Уволили ли в итоге таксиста, тоже не знает.

Несколько иную версию произошедшего рассказал телеграм-канал Shot – тоже со ссылкой на пассажирку такси.

«Со слов 28-летней пассажирки Ксении, дело было так. Таксист везет ее по КАД. Там их подрезает Mercedes-Benz, начинает преследование, а в какой-то момент из него стреляют по такси. Остановка. Водитель «Мерина» бежит на разборку. Таксист блокирует двери для безопасности и не понимает, что происходит. Пассажирка вмешивается в спор с агрессором на Mercedes и просит его отвалить. Тот на удивление быстро соглашается и исчезает», - говорится в материале.

Как сообщается, пассажирка такси адресовала претензии такоспарку и водителю, требуя 300 тысяч рублей моральной компенсации.

«На беседу с водителем Ксюша не приходит, а потом и вовсе перестает выходить на связь с таксопарком. Вместо этого она угрожает таксисту в WhatsApp, что подаст на него в суд», - заключили в канале.