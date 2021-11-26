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Охрана Зеленского сбила журналистку

Елена Прошина
23 минуты назад

Охрана президента Украины Владимира Зеленского грубо оттеснила журналистов, которые ждали его после пресс-конференции у машин кортежа главы государства. Началась давка, и одна из представительниц СМИ упала на землю, пишет Телеграм-канал PavlovskyNEWS.

На видео, которое разместил канал, Зеленский с охраной идет к машинам кортежа, где его ждет группа журналистов, не попавших на пресс-марафон. Охрана вместе с Зеленским прорывается, оттесняя представителей СМИ. У машины с украинским президентом происходит давка. В результате журналистка «Прямого» канала падает на плитку. Машина с Зеленским уезжает, следом уезжает машина сопровождения, в которую спешно запрыгивает один из охранников и захлопывает дверь.

Зеленскому захотели "дать по морде" после слов о Крыме

Как пишет Украина.ру, на пресс-марафон Зеленского получили доступ меньше журналистов, чем обычно. По официальной причине это произошло из-за пандемии коронавируса. Однако критики Зеленского считают, что это была попытка уйти от неприятных вопросов.

Зеленский в пятницу провел пресс-марафон «30 вопросов президенту Украины» по случаю достижения половины его президентского срока.

Происшествия,Видео,Владимир Зеленский,
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