Полицейские обыскали квартиру задержанного 26 ноября в Москве молодого человека, у которого в машине нашли три килограмма наркотиков. В ходе мероприятия сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще пять килограммов синтетических запрещенных веществ. Видео опубликовано в Telegram-канал RT.

Наркотические вещества расфасовали по пластиковым мешочкам разных размеров, вероятно, для удобства транспортировки, продажи и употребления. Всего сотрудники полиции насчитали 20 тысяч доз запрещенных веществ.

Хозяина квартиры ранее задержали в ходе погони на МКАД. На автомобиле марки BMW он попытался скрыться от сотрудников дорожно-постовой службы после того, как его остановили для проверки документов. 23-летний водитель был схвачен сотрудниками после того, как окончательно застрял в пробке.