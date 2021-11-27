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В квартире задержанного на МКАД водителя BMW нашли 20 тысяч доз наркотиков

Lenta.ruиещё 3
34 минуты назад

Полицейские обыскали квартиру задержанного 26 ноября в Москве молодого человека, у которого в машине нашли три килограмма наркотиков. В ходе мероприятия сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще пять килограммов синтетических запрещенных веществ. Видео опубликовано в Telegram-канал RT.

Наркотические вещества расфасовали по пластиковым мешочкам разных размеров, вероятно, для удобства транспортировки, продажи и употребления. Всего сотрудники полиции насчитали 20 тысяч доз запрещенных веществ.

Опубликовано видео погони полиции за BMW на МКАД со стрельбой

Хозяина квартиры ранее задержали в ходе погони на МКАД. На автомобиле марки BMW он попытался скрыться от сотрудников дорожно-постовой службы после того, как его остановили для проверки документов. 23-летний водитель был схвачен сотрудниками после того, как окончательно застрял в пробке.

Ранее «Лента.ру» презентовала большой спецпроект об устройстве рынка наркотиков в России. Журналисты рассказали, откуда в страну завозят запрещенные вещества, как устроены каналы распространения и какие профессии есть в подпольном наркобизнесе.

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