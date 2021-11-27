В Петербурге арестовали экс-главу «Констанс-Банка»

Миллиардер Александр Ебралидзе арестован по делу о растрате 3 млрд рублей. Такое решение принял Куйбышевский районный суд. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

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Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ебралидзе, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.33-ч.4 ст.160 (присвоение или растрата) УК РФ, по 23 декабря, — говорится в сообщении пресс-службы.

Как полагает следствия, в 2014–2016 годах Ебралидзе организовал незаконное присвоение вверенных бизнесмену Эльдару Дыгову денег на сумму более 2,9 млрд рублей. Средства хранились в АО «АКБ «Констанс-Банк». Дыгов также арестован по данному делу.

Задержание Ебралидзе произошло 24 ноября. Свою вину он не признал, давать показания отказался. Обвинение бизнесмену не предъявлялось.

Ходатайствуя о помещении Ебралидзе под арест, следствие подчеркнуло, что бизнесмен благодаря своему финансовому положению обязательно скроется от предварительного следствия и суда, покинет пределы РФ. Кроме того, при обыске у предпринимателя была обнаружена электронная переписка, свидетельствующая, что он был в курсе организации заказных убийств.

Компания Ебралидзе занимается переоборудованием зданий в центре Санкт-Петербурга. Также бизнесмен выступает спонсором различных гуманитарных проектов, является основателем и главой «Всемирного конгресса народов Грузии», объединяющего грузин по всему миру.