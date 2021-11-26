У задержанного после погони на МКАД нашли наркотики

У водителя BMW, задержанного после полицейской погони на МКАД, нашли крупную партию наркотиков. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Отмечается, что в салоне автомобиля нарушителя было найдено три крупных свертка с, предположительно, синтетическими наркотическими средствами. По предварительным данным, нарушитель является наркокурьером.

Сотрудники ДПС остановили водителя BMW на МКАД, но после просьбы предъявить документы, он резко нажал на газ и уехал, задев по пути четыре автомобиля.