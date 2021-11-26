Водитель BMW устроил массовую аварию с пожаром и погоней на МКАДе

«Мужчина кинулся нам под колеса, но мы увернули. Вот только «Форд», шедший за нами, вообще никак не мог ожидать, что перед ним выпадет вот такое чудо. «Форд» попытался уйти от столкновения и врезался в дерево», — рассказала одна из участниц ДТП.