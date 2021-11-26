Водитель BMW устроил массовую аварию с пожаром и погоней на МКАДе

На МКАДе водитель BMW в попытке скрыться от полиции устроил массовое ДТП. Видеоролики с места событий, которые сняли очевидцы, опубликованы в Telegram-каналах и социальных сетях, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Водитель немецкого кроссовера не стал останавливаться по требованию сотрудников ДПС в районе Бирюлево. В небольшой пробке он протаранил несколько машин, а после задел «Волгу», от чего отечественный автомобиль загорелся.
"За водителем BMW была устроена погоня на МКАД, в процессе он ударил несколько машин, одна загорелась. Подозреваемый задержан", - добавил представитель правоохранительных органов.
По предварительной информации, в результате ДТП пострадали шесть автомобилей. В итоге водителя BMW получилось остановить и задержать. Остальные подробности происшествия не уточняются.
Ранее в центре Екатеринбурга прохожий чуть не попал под колеса двух автомобилей, а третий, пытаясь избежать столкновения, врезался в дерево.
Авария произошла 25 ноября. Уточняется, что мужчина, вероятно, был пьян.
«Мужчина кинулся нам под колеса, но мы увернули. Вот только «Форд», шедший за нами, вообще никак не мог ожидать, что перед ним выпадет вот такое чудо. «Форд» попытался уйти от столкновения и врезался в дерево», — рассказала одна из участниц ДТП.