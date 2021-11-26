Алтайского экс-депутата от КПРФ заподозрили в педофилии

Следователи возбудили против депутата государственного собрания Алтайского края уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней, сообщается на сайте местного управления Следственного комитета (СК) РФ. По данным Mash, речь идет о бывшем депутате от КПРФ.

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В СК не раскрыли имя фигуранта дела, отметив лишь, что ему 47 лет.

По версии следствия, он изнасиловал 14-летнюю племянницу своей жены в конце 2019 года в Барнауле. Mash утверждает, что произошло это в его квартире. Только спустя два года девочка осмелилась рассказать о случившемся, заявили в СК.

По ходатайству следователя суд арестовал подозреваемого на два месяца.

По пункту «а» части 3 статьи 131 УК РФ ему грозит до 15 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет.

Ранее против депутата Заксобрания Приморского края от КПРФ Артема Самсонова возбудили дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего 14 лет).