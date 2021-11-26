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Алтайского экс-депутата от КПРФ заподозрили в педофилии

Мария Иванова
29 минут назад

Следователи возбудили против депутата государственного собрания Алтайского края уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней, сообщается на сайте местного управления Следственного комитета (СК) РФ. По данным Mash, речь идет о бывшем депутате от КПРФ.

Алтайского экс-депутата от КПРФ заподозрили в педофилии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В СК не раскрыли имя фигуранта дела, отметив лишь, что ему 47 лет.

По версии следствия, он изнасиловал 14-летнюю племянницу своей жены в конце 2019 года в Барнауле. Mash утверждает, что произошло это в его квартире. Только спустя два года девочка осмелилась рассказать о случившемся, заявили в СК.

По ходатайству следователя суд арестовал подозреваемого на два месяца.

По пункту «а» части 3 статьи 131 УК РФ ему грозит до 15 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет.

Ранее против депутата Заксобрания Приморского края от КПРФ Артема Самсонова возбудили дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего 14 лет).

По версии следствия, преступление было совершено на базе отдыха во Владивостоке в отношении 11-летнего ребенка. Самсонов вину не признает. Он заявил, что его адвокаты обнаружили признаки фальсификации доказательств по делу.

Происшествия,Артем Самсонов,КПРФ,
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