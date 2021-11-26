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Дело об изнасиловании школьницы возбудили против депутата Госсобрания Республики Алтай

ТАССиещё 1
35 минут назад

Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело против депутата Госсобрания соседней Республики Алтай, подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ в пятницу.

Депутата обвинили в изнасиловании школьницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего депутата Государственного собрания - Эл Курултая Республики Алтай по п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование несовершеннолетней с применением насилия к потерпевшей"). По данным следствия, в конце 2019 года на территории Барнаула подозреваемый изнасиловал 14-летнюю племянницу своей супруги. Лишь спустя два года девочка осмелилась рассказать о совершенном в отношении нее преступлении", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что по ходатайству следователя в отношении депутата избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Происшествия,СКР,ИТАР-ТАСС,
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