Депутата обвинили в изнасиловании школьницы

Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело против депутата Госсобрания соседней Республики Алтай, подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ в пятницу.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего депутата Государственного собрания - Эл Курултая Республики Алтай по п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование несовершеннолетней с применением насилия к потерпевшей"). По данным следствия, в конце 2019 года на территории Барнаула подозреваемый изнасиловал 14-летнюю племянницу своей супруги. Лишь спустя два года девочка осмелилась рассказать о совершенном в отношении нее преступлении", - сказали в пресс-службе.
Отмечается, что по ходатайству следователя в отношении депутата избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.