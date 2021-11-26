Депутата обвинили в изнасиловании школьницы

"Возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего депутата Государственного собрания - Эл Курултая Республики Алтай по п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование несовершеннолетней с применением насилия к потерпевшей"). По данным следствия, в конце 2019 года на территории Барнаула подозреваемый изнасиловал 14-летнюю племянницу своей супруги. Лишь спустя два года девочка осмелилась рассказать о совершенном в отношении нее преступлении", - сказали в пресс-службе.