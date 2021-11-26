Стало известно о двух взрывах на шахте в Кузбассе

В шахте «Листвяжной» в Кузбассе было два взрыва метана. Шахтеры погибли во время первого, спасатели - второго, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Предварительно, всего взрывов метана было два, как минимум. Первый привел к гибели шахтеров, второй - к гибели горноспасателей", -заявил источник.

Напомним, утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области случилось задымление, когда под землей находились 285 человек. Большинство рабочих удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, однако через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва.

Ранее сообщалось, что погибли 52 человека — 46 шахтеров и шесть сотрудников МЧС, 49 госпитализированы — 38 рабочих и 11 горноспасателей.

Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.

В регионе объявлен трехдневный траур.

СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасных производствах, повлекшее по неосторожности смерть людей. По нему задержали директора шахты, его заместителя и начальника участка – им грозит до семи лет тюрьмы. Кроме того, идет расследование дела о халатности повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. В настоящее время задержаны два инспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора, которые проверяли шахту неделю назад. Им также грозит до семи лет лишения свободы.

Вдова одного из погибших горняков рассказала, что за десять дней до трагедии сами шахтеры уже тушили пожар на предприятии.