В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 74.60EUR 83.68
Войти в почту

Стало известно о жалобах шахтеров «Листвяжной» на высокий уровень метана

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
41 минуту назад

Шахтеры шахты «Листвяжная» ранее уже жаловались на высокий уровень метана, заявил замгенпрокурора Дмитрий Демешин.

«Жалобы были. Оценка будет даваться именно категории нарушений, повлекли ли они за собой взрывы, поэтому судить о том, была ли прямая причинно-следственная связь хлопка метана и нарушений, говорить рано, это покажет экспертиза, это покажут следственные действия», – передает ТАСС.

«Все знали»: жена погибшего на шахте рассказала о проблемах с безопасностью

Между тем уголовный дела о гибели 52 человек на шахте переданы в центральный аппарат СК.

«Председатель Следственного комитета России поручил передать в Главное следственное управление два уголовных дела о трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, которые будут соединены в одном производстве. Расследование ведется по ч. 3 ст. 217 («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), и ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»)», – сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Напомним, в пятницу после ЧП на шахте был найден живым один из спасателей.

Задымление на шахте произошло утром 25 ноября. В этот момент там находились 285 человек. Звено горноспасателей перестало выходить на связь во время спасательных работ.

В аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, по предварительным данным, погибли 52 человека, включая шестерых горноспасателей.

Сообщалось, что по поручению премьер-министра Михаила Мишустина пострадавшие при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе получат всю необходимую медицинскую, психологическую и другую помощь.

Также стало известно о задержаниях по делу об аварии. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.

Происшествия,Видео,Дмитрий Демешин,Светлана Петренко,Михаил Мишустин,СКР,ИТАР-ТАСС,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители