Шахтеры шахты «Листвяжная» ранее уже жаловались на высокий уровень метана, заявил замгенпрокурора Дмитрий Демешин.

«Жалобы были. Оценка будет даваться именно категории нарушений, повлекли ли они за собой взрывы, поэтому судить о том, была ли прямая причинно-следственная связь хлопка метана и нарушений, говорить рано, это покажет экспертиза, это покажут следственные действия», – передает ТАСС.

Между тем уголовный дела о гибели 52 человек на шахте переданы в центральный аппарат СК.

«Председатель Следственного комитета России поручил передать в Главное следственное управление два уголовных дела о трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, которые будут соединены в одном производстве. Расследование ведется по ч. 3 ст. 217 («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), и ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»)», – сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Напомним, в пятницу после ЧП на шахте был найден живым один из спасателей.

Задымление на шахте произошло утром 25 ноября. В этот момент там находились 285 человек. Звено горноспасателей перестало выходить на связь во время спасательных работ.

В аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, по предварительным данным, погибли 52 человека, включая шестерых горноспасателей.

Сообщалось, что по поручению премьер-министра Михаила Мишустина пострадавшие при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе получат всю необходимую медицинскую, психологическую и другую помощь.