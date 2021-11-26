Выживший на «Листвяжной» шахтер выбрался на поверхность сам

Шахтер, который оставался под завалами шахты "Листвяжной" более суток, вышел к спасателям сам. Сейчас он находится в шоковом состоянии, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

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Отмечается, что рабочий находится в сознании, на поверхность он выбрался самостоятельно. Затем его поместили на носилки и сейчас везут в больницу.

Согласно номеру из списков горняков, выживший шахтер - это 38-летний Вячеслав Суворов, подземный проходчик. Тем не менее сам мужчина представляется другой фамилией на букву "З" — таких в списке нет.

Напомним, утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области случилось задымление, под землей находились 285 человек. Большинство удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва.

По последним данным, с учетом спасшегося шахтера, погибли 52 человека — 46 шахтеров и шесть сотрудников МЧС, 49 госпитализированы — 38 рабочих и 11 горноспасателей.

Причиной происшествия, согласно предварительной информации, стал взрыв метана.

В регионе объявлен трехдневный траур.

Вдова одного из погибших горняков сообщила, что за десять дней до трагедии шахтеры уже самостоятельно тушили пожар на предприятии.