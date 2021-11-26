В Москве задержали справившего нужду у портрета ветерана блогера

Сотрудники полиции задержали блогера, который справил нужду на фоне портрета ветерана Великой Отечественной войны в районе Измайлово в Москве и разместил соответствующее видео в интернете. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

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"В ходе проведенных мероприятий сотрудниками московской полиции подозреваемый был задержан и доставляется в следственные органы для дальнейшего разбирательства. Им оказался молодой человек 2002 года рождения", - сказали в пресс-службе.

В главке отметили, что полицейские по факту публикации в интернете провокационных действий молодого человека на фоне портрета ветерана Великой Отечественной войны проводят разбирательство.