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«Все знали»: жена погибшего на шахте рассказала о проблемах с безопасностью

News.ru
54 минуты назад

Жена горняка, погибшего во время ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, рассказала, что руководство предприятия скрывало происходившие инциденты, передаёт РЕН ТВ. Она добавила, что шахтёры по требованию руководства были вынуждены спускаться под землю, несмотря на явные нарушения правил безопасности.

«Все знали»: жена погибшего на шахте рассказала о проблемах с безопасностью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вентиляция не работала, муж рассказывал, что самоспасатели тоже были нерабочими. Было ещё задымление сильное, что их отправили домой. Он говорит: «А мы куда? Начальство сказало идти, мы идём», — вспомнила женщина.

Она добавила, что последний инцидент на шахте был за несколько дней до аварии.

Тела трех погибших в шахте «Листвяжная» подняли на поверхность

25 ноября в горной выработке ООО «Шахта „Листвяжная“» произошёл пожар. Как сообщили в экстренных службах, погибли 52 человека, из них шестеро — спасатели. Глава Кемеровской области Сергей Цивилёв объявил трёхдневный траур по погибшим в шахте, он продлится с 26 по 28 ноября.

После ЧП были задержаны руководители шахты, которые, по данным следователей, допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Это стало причиной взрыва метана, из-за которого произошло задымление вентиляционного штрека участка № 4.

Задержанным в ближайшее время предъявят обвинение, решается вопрос об их заключении под стражу. По факту ЧП в шахте возбуждено уголовное дело.

Происшествия,Сергей Цивилев,РЕН ТВ,
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