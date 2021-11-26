Директор «Листвяжной» признан лучшим в профессии в 2021 году

Директор ООО «Шахта «Листвяжная» Сергей Махраков выиграл областной конкурс угледобывающей отрасли «Кузбасс — угольное "сердце" России». Об этом сообщается на сайте холдинга СДС, в который входит предприятие.

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Уточняется, что Махракова в августе 2021 года признали победителем в номинации «Директор шахты-2021».

Махраков начал трудовую карьеру с машиниста подземных установок на шахте «Колмогоровская». Он возглавил «Листвяжную» в 2013 году.

СДС-Уголь

Ранее бывший горнорабочий очистного забоя четвертого разряда Денис Тимохин рассказал корреспонденту «Ленты.ру», что директор «Листвяжной», в которой погибли 52 человека, был уверен в своей полной безнаказанности. Более того, собеседник издания обвинил руководство в требовании вносить изменения в конструкцию комбайнов, чтобы они моги продолжать работать в условиях повышенной концентрации в забое взрывоопасного метана.