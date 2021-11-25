Заключенные нанесли себе увечья в СИЗО в Волгограде

«В следственном изоляторе №4 УФСИН России по Волгоградской области семеро подозреваемых и обвиняемых, несогласных с режимными требованиями, совершили акты членовредительства. Один из обвиняемых, отрицательной направленности, с целью послабления режимных требований, находясь в карцере, имитировал попытку суицида, после чего был направлен в лечебное исправительное учреждение №15 УФСИН России по Волгоградской области для проведения медицинского обследования», - говорится в сообщении ведомства.