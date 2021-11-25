Заключенные нанесли себе увечья в СИЗО в Волгограде

Семь заключенных в волгоградском СИЗО № 4 нанесли себе увечья, сообщается на сайте УФСИН по Волгоградской области.
«В следственном изоляторе №4 УФСИН России по Волгоградской области семеро подозреваемых и обвиняемых, несогласных с режимными требованиями, совершили акты членовредительства. Один из обвиняемых, отрицательной направленности, с целью послабления режимных требований, находясь в карцере, имитировал попытку суицида, после чего был направлен в лечебное исправительное учреждение №15 УФСИН России по Волгоградской области для проведения медицинского обследования», - говорится в сообщении ведомства.
Всем семерым на месте была оказана медпомощь, они в удовлетворительном состоянии. Проводится проверка. По ее результатам может быть возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»).