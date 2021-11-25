Столичный таксист изнасиловал уснувшую пассажирку

Москвичка развлекалась с друзьями до утра. Она выпила много алкоголя. Когда пришло время возвращаться домой на окраину Москвы, она вызвала такси. По пути девушка уснула. Этим воспользовался водитель, который увез пассажирку в безлюдное место и изнасиловал, пока она спала. Девушка поняла, что произошло только когда открыла глаза и увидела, что водитель снял с нее одежду.