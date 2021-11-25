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Столичный таксист изнасиловал уснувшую пассажирку

Елена Прошина
7 минут назад

Девушка, возвращавшаяся после вечеринки домой в Москве, уснула в автомобиле такси и стала жертвой изнасилования, пишет Рен ТВ.

Столичный таксист изнасиловал уснувшую пассажирку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Москвичка развлекалась с друзьями до утра. Она выпила много алкоголя. Когда пришло время возвращаться домой на окраину Москвы, она вызвала такси. По пути девушка уснула. Этим воспользовался водитель, который увез пассажирку в безлюдное место и изнасиловал, пока она спала. Девушка поняла, что произошло только когда открыла глаза и увидела, что водитель снял с нее одежду.

Подозреваемый в изнасиловании таксист задержан.

Происшествия,РЕН ТВ,
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