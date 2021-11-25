Три спасателя найдены мертвыми в шахте «Листвяжная» в Кузбассе

Тела трех спасателей найдены в шахте «Листвяжная» в Кузбассе
Трое спасателей, проводивших работы после аварии с 11 погибшими в шахте «Листвяжная» в Кузбассе, погибли из-за нехватки кислорода, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«К сожалению, спасатели погибли. Им не хватило кислорода в баллонах. Обнаружены их тела», - сказал источник.
Ранее сообщалось, что группа спасателей, которые проводили работы на дальнем рубеже после аварии в шахте, перестала выходить на связь. Были организованы поиски группы.
Спасатели должны были выйти из шахты после того, как было объявлено о приостановке аварийных работ.
Утром 25 ноября в Кемеровской области в шахте «Листвяжная» произошло задымление на глубине 250 метров. Из 285 человек, находившихся в момент аварии в шахте, было эвакуировано 239. Судьба еще 35 горняков остается неизвестной. В настоящее время спасательная операция в шахте приостановлена из-за угрозы взрыва. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).