Три спасателя найдены мертвыми в шахте «Листвяжная» в Кузбассе

Тела трех спасателей найдены в шахте «Листвяжная» в Кузбассе

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Трое спасателей, проводивших работы после аварии с 11 погибшими в шахте «Листвяжная» в Кузбассе, погибли из-за нехватки кислорода, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«К сожалению, спасатели погибли. Им не хватило кислорода в баллонах. Обнаружены их тела», - сказал источник.

Ранее сообщалось, что группа спасателей, которые проводили работы на дальнем рубеже после аварии в шахте, перестала выходить на связь. Были организованы поиски группы.

Спасатели должны были выйти из шахты после того, как было объявлено о приостановке аварийных работ.