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Три спасателя найдены мертвыми в шахте «Листвяжная» в Кузбассе

Елена Прошина
10 минут назад

Тела трех спасателей найдены в шахте «Листвяжная» в Кузбассе

Три спасателя найдены мертвыми в шахте «Листвяжная» в Кузбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Трое спасателей, проводивших работы после аварии с 11 погибшими в шахте «Листвяжная» в Кузбассе, погибли из-за нехватки кислорода, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«К сожалению, спасатели погибли. Им не хватило кислорода в баллонах. Обнаружены их тела», - сказал источник.

Ранее сообщалось, что группа спасателей, которые проводили работы на дальнем рубеже после аварии в шахте, перестала выходить на связь. Были организованы поиски группы.

Спасатели должны были выйти из шахты после того, как было объявлено о приостановке аварийных работ.

Утром 25 ноября в Кемеровской области в шахте «Листвяжная» произошло задымление на глубине 250 метров. Из 285 человек, находившихся в момент аварии в шахте, было эвакуировано 239. Судьба еще 35 горняков остается неизвестной. В настоящее время спасательная операция в шахте приостановлена из-за угрозы взрыва. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Происшествия,Интерфакс,
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