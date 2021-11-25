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Кавказцы избили девушек в астраханском кафе

Елена Прошина
29 минут назад

Кавказцы в кафе в Астрахани избили двух девушек, попросивших не класть ноги на стол. Видео опубликовал Telegram-канал Readovka.

Кавказцы избили девушек в астраханском кафе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в кафе на улице Яблочкова. Одна из девушек сделала замечание, попросив не класть ноги на скатерть. В ответ мужчины бросили ее на пол, едва не сломав ей шею. Затем они набросились на другую девушку – ее отпинали ногами по голове.

На вызов приехали две патрульных машины – ППС и Росгвардии. Один из нападавших подрался и со стражами порядка. В итоге был задержан 26-летний жителя Дагестана.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Происшествия,Росгвардия,
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