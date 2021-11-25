Кавказцы избили девушек в астраханском кафе

Кавказцы в кафе в Астрахани избили двух девушек, попросивших не класть ноги на стол. Видео опубликовал Telegram-канал Readovka.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Инцидент произошел в кафе на улице Яблочкова. Одна из девушек сделала замечание, попросив не класть ноги на скатерть. В ответ мужчины бросили ее на пол, едва не сломав ей шею. Затем они набросились на другую девушку – ее отпинали ногами по голове.

На вызов приехали две патрульных машины – ППС и Росгвардии. Один из нападавших подрался и со стражами порядка. В итоге был задержан 26-летний жителя Дагестана.