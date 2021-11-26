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Задержан вырезавший глазные яблоки убитой им пенсионерке россиянин

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

В Краснодарском крае задержан подозреваемый в жестоком убийстве пенсионерки. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

В Краснодарском крае задержали жестоко убившего пенсионерку россиянина
Фото: ТАССТАСС

По данным следствия, 24 ноября мужчина остановил свой автомобиль возле дома жертвы в станице Петровская и проник в ее дом. Там он набросился на 72-летнюю россиянку с ножом и нанес острием несколько ударов в голову. После этого садист вырезал глазные яблоки у своей жертвы. Бросив женщину умирать, он постарался скрыться, но был замечен вернувшимся с работы сыном погибшей. Увидев в доме пострадавшую, тот вызвал полицию.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство с особой жестокостью») УК РФ. Вскоре подозреваемый был задержан. В ходе допроса он не смог объяснить свой поступок.

Как сообщает РЕН ТВ, задержанным оказался уроженец Башкирии 57-летний Юрий Авдеев. В отношении него будет проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

Происшествия,Новости Кубани,Убийство ,Юрий Авдеев,СКР,
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