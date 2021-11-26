В Краснодарском крае задержали жестоко убившего пенсионерку россиянина

По данным следствия, 24 ноября мужчина остановил свой автомобиль возле дома жертвы в станице Петровская и проник в ее дом. Там он набросился на 72-летнюю россиянку с ножом и нанес острием несколько ударов в голову. После этого садист вырезал глазные яблоки у своей жертвы. Бросив женщину умирать, он постарался скрыться, но был замечен вернувшимся с работы сыном погибшей. Увидев в доме пострадавшую, тот вызвал полицию.