Горняк рассказал о возможном взрыве на шахте «Листвяжная»

«Вроде как произошел взрыв, потому что волною с ног сбивало. Многие отравились угарным газом, кто совсем тяжело, кто – полегче. У меня брат младший был в первой смене, на пять минут бы раньше приехал, на первом автобусе, сейчас бы тоже я где-то там бегал узнавал, живой он или нет. Только-только успел спуститься (брат), несколько человек успели достать до того, как они задохнулись», – приводит его слова РИА «Новости».