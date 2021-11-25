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Горняк рассказал о возможном взрыве на шахте «Листвяжная»

Деловая газета "Взгляд"
28 минут назад

Горняк шахты «Листвяжная» в Кемеровской области Николай Алимов сообщил в эфире канала «Россия 24», что на шахте, возможно, произошел взрыв.

Горняк рассказал о возможном взрыве на шахте «Листвяжная»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вроде как произошел взрыв, потому что волною с ног сбивало. Многие отравились угарным газом, кто совсем тяжело, кто – полегче. У меня брат младший был в первой смене, на пять минут бы раньше приехал, на первом автобусе, сейчас бы тоже я где-то там бегал узнавал, живой он или нет. Только-только успел спуститься (брат), несколько человек успели достать до того, как они задохнулись», – приводит его слова РИА «Новости».

Сообщалось, что поисково-спасательные работы на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области временно приостановлены из-за угрозы взрыва, горноспасателей выводят на поверхность.

В четверг около 4.30 мск произошло задымление на шахте «Листвяжная», работники предприятия выводятся на поверхность. В шахте находились 285 человек. Погибли, по последним данным, 11 горняков, более 40 пострадали.

Шахта «Листвяжная» принадлежит холдингу «СДС-Уголь», входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке в одноименной обогатительной фабрикой в городе Белове – одной из самых мощных в России по переработке энергетического угля.

Ранее в экстренных службах сообщили, что из-за пожара в шахте «Листвяжная» в Кузбассе погибли 11 человек. Президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям шахтеров, погибших на шахте «Листвяжная» в Белове в Кемеровской области.

Происшествия,Владимир Путин,РИА Новости,
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