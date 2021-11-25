Умер оперный певец Леонид Зимненко

«Первые свои оперные спектакли я смотрел в театре Станиславского и Немировича-Данченко с участием тогда еще моложавого Леонида Орестовича, замечательного баса. А уже в юном "Геликоне" Леонид Орестович пел в нашем репертуаре: Рамфис в "Аиде", Кочубей в "Мазепе", Гремин в "Онегине". Эти роли были подарками тогда еще совсем не известному театру», — поделился Бертман.