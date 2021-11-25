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Умер оперный певец Леонид Зимненко

Елена Прошина
45 минут назад

Умер народный артист России, оперный бас Леонид Зимненко. Об этом художественный руководитель московского театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман написал в своем Facebook-аккаунте.

Умер оперный певец Леонид Зимненко
Фото: stuki-druki.comstuki-druki.com

Певец скончался в возрасте 78 лет. Причина его смерти не называется, однако известно, что ранее у артиста диагностировали пневмонию. Кроме того, Зимненко испытывал проблемы с сердцем.

«Первые свои оперные спектакли я смотрел в театре Станиславского и Немировича-Данченко с участием тогда еще моложавого Леонида Орестовича, замечательного баса. А уже в юном "Геликоне" Леонид Орестович пел в нашем репертуаре: Рамфис в "Аиде", Кочубей в "Мазепе", Гремин в "Онегине". Эти роли были подарками тогда еще совсем не известному театру», — поделился Бертман.

Он также подчеркнул, что Зимненко обладал особым даром и смотрел на жизнь с улыбкой. Бертман считает, что певец умел видеть и ценить талант.

Леонид Зимненко был солистом Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, он также солировал в Большом театре. Кроме того, артист преподавал в Московском государственном институте культуры.

Ранее на 68-м году жизни скончался народный артист России Валерий Гаркалин.

Происшествия,Леонид Зимненко,Валерий Гаркалин,Дмитрий Бертман,
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