На Филиппинах мужчина залез в бассейн к крокодилу и едва не погиб. Об инциденте сообщает издание Daily Mail, опубликовавшее снятую очевидцами запись.

68-летний посетитель парка развлечений Amaya View праздновал свой день рождения и ради селфи забрался в водоем с опасной рептилией, приняв ее за пластиковую фигуру. Он подошел к животному с телефоном, но реакция обитателя вольера на незваного гостя не заставила себя ждать – крокодил моментально накинулся на мужчину и укусил его за руку.