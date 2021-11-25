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Влезший в бассейн к крокодилу турист едва не погиб и попал на видео

Александр Кузьмин
17 минут назад

На Филиппинах мужчина залез в бассейн к крокодилу и едва не погиб. Об инциденте сообщает издание Daily Mail, опубликовавшее снятую очевидцами запись.

68-летний посетитель парка развлечений Amaya View праздновал свой день рождения и ради селфи забрался в водоем с опасной рептилией, приняв ее за пластиковую фигуру. Он подошел к животному с телефоном, но реакция обитателя вольера на незваного гостя не заставила себя ждать – крокодил моментально накинулся на мужчину и укусил его за руку.

Пострадавшему удалось вырваться и покинуть бассейн. В случившемся он винит администрацию заведения: на территории не было предупреждающих знаков. Парк развлечений свою вину не признает, но согласился оплатить его лечение.

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