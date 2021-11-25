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Работник кузбасской шахты рассказал о состоянии пострадавших

Елена Прошина
1 час назад

Многие горняки отравились угарным газом в результате пожара на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Как рассказал работник предприятия Николай Алимов в беседе с RT, многие из них находятся в тяжелом состоянии.

Работник кузбасской шахты рассказал о состоянии пострадавших
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мужчина отметил, что его младший брат в день происшествия должен был работать в первой смене, однако по счастливой случайности, не попал в шахту.

«На пять минут бы раньше приехал на первом автобусе — сейчас бы тоже, наверное, я не узнал, где он: живой, неживой», — пояснил Алимов.

Горняк добавил, что шахтеры, получившие легкое отравление, чувствуют себя «более-менее». Мужчина подчеркнул, что работники, которые были рядом с местом аварии, успели достать из шахты несколько человек до того, как они могли задохнуться.

Напомним, что задымление произошло утром 25 ноября. По информации МЧС, причиной стало возгорание угольной пыли на глубине в 250 метров — оттуда дым распространился по всей шахте. По последним данным, погибли 11 человек, еще 45 пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Прокуратура проводит проверку инцидента, а Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Происшествия,Генпрокуратура РФ,СКР,
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