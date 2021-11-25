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В Москве блогер справил нужду на стенд с фото ветерана ВОВ

Елена Прошина
12 минут назад

В московском районе Измайлово блогер справил нужду на стенд с биографией ветерана Великой Отечественной войны и выложил кадры в интернет. Как сообщает ТАСС, публикация стала причиной возбуждения следователями уголовного дела по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично»).

Блогер осквернил стенд с фото ветерана ВОВ в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметила старший помощник руководителя столичного Главка СК России Юлия Иванова, личность подозреваемого установлена. В ближайшее время следователи приступят к проведению с ним «необходимых следственных действий». Обстоятельства произошедшего уточняются, расследование уголовного дела продолжается. Отметим, что по данной статье молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы.

Умер старейший в России ветеран Великой Отечественной войны

Ранее, 19 октября, два 11-летних школьника в поселке Ерофей Павлович Амурской области с помощью петард подожгли памятник погибшим в Великой Отечественной войне. В результате их действий у монумента повредилась облицовка и мемориальная плита.

По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело по статье «Вандализм». В отношении родителей подростков составили протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Происшествия,Юлия Иванова,СКР,
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