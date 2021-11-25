Сына крупной экс-чиновницы отправили в тюрьму

Тверской районный суд Москвы отправил в тюрьму на четыре с половиной года девелопера Михаила Оглоблина — сына экс-министра строительного комплекса Московской области Марины Оглоблиной, пишет «Коммерсантъ». Предпринимателя признали виновным в хищении более чем 200 миллионов рублей при строительстве элитного жилого комплекса «Резиденция Сколково» в Одинцовском районе Подмосковья.

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Сергей Киселев, Коммерсантъ

40-летний Михаил Оглоблин был обвинен в крупном мошенничестве, гособвинитель просил дать ему шесть лет лишения свободы, но девелопер получил на полтора года меньше. Год ему уже зачли — бизнесмен столько провел под стражей и домашним арестом.

Как было установлено в суде, возглавляемая Оглоблиным девелоперская компания в 2011 году захотела профинансировать строительство двух многоквартирных жилых домов и детского сада в элитном ЖК «Резиденция Сколково». Оглоблин денег не нашел и предложил вложиться в проект двум своим знакомым, а позже рассчитался с ними из своей прибыли. Но заказчик строительства решил, что выплаченные Оглоблиным деньги были похищены у его компании.

В результате бизнесмен и двое его знакомых оказались на скамье подсудимых. Оглоблин, ранее дважды судимый за организацию незаконной миграции и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, своей вины так и не признал, отмечает издание. Его адвокаты не стали комментировать вынесенный приговор.