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Сына крупной экс-чиновницы отправили в тюрьму за хищения на стройке

Lenta.ru
50 минут назад

Тверской районный суд Москвы отправил в тюрьму на четыре с половиной года девелопера Михаила Оглоблина — сына экс-министра строительного комплекса Московской области Марины Оглоблиной, пишет «Коммерсантъ». Предпринимателя признали виновным в хищении более чем 200 миллионов рублей при строительстве элитного жилого комплекса «Резиденция Сколково» в Одинцовском районе Подмосковья.

Сына крупной экс-чиновницы отправили в тюрьму
Фото: Сергей Киселев, КоммерсантъСергей Киселев, Коммерсантъ

40-летний Михаил Оглоблин был обвинен в крупном мошенничестве, гособвинитель просил дать ему шесть лет лишения свободы, но девелопер получил на полтора года меньше. Год ему уже зачли — бизнесмен столько провел под стражей и домашним арестом.

Как было установлено в суде, возглавляемая Оглоблиным девелоперская компания в 2011 году захотела профинансировать строительство двух многоквартирных жилых домов и детского сада в элитном ЖК «Резиденция Сколково». Оглоблин денег не нашел и предложил вложиться в проект двум своим знакомым, а позже рассчитался с ними из своей прибыли. Но заказчик строительства решил, что выплаченные Оглоблиным деньги были похищены у его компании.

Названа средняя сумма хищения денег у россиян

В результате бизнесмен и двое его знакомых оказались на скамье подсудимых. Оглоблин, ранее дважды судимый за организацию незаконной миграции и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, своей вины так и не признал, отмечает издание. Его адвокаты не стали комментировать вынесенный приговор.

Марина Оглоблина была назначена министром строительного комплекса Московской области в 2013 году, в мае 2015-го ушла в отставку из-за расследования о причастности ее сына к использованию труда нелегальных мигрантов на стройках. Будучи профессором, Оглоблина заведовала кафедрой общественных финансов в Московском государственном университете управления правительства Москвы.

Происшествия,Михаил Оглоблин,Марина Оглоблина,МГУ,Правительство Москвы,
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