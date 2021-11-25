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Шестеро человек погибли при пожаре на кузбасской шахте

Елена Прошина
1 час назад

Число погибших при пожаре в кузбасской шахте «Листвяжная» в Кемеровской области выросло до шести человек. Как сообщил губернатор региона Сергей Цивилев в своем Telegram-канале, в шахте все еще остаются 49 человек.

Число погибших на шахте в Кузбассе увеличилось до шести
Фото: ТАССТАСС

В больницы доставлено 45 пострадавших. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, 41 — легкой и средней тяжести. В шахте работают 19 отделений спасателей, которые проверяют все выработки. На данный момент из 40 км участков горных работ обследовано 18 км. Газовая обстановка на обследованных участках отмечается как неопасная, задымленность слабая.

По информации ТАСС, спасателям стало известно местонахождение оставшихся 49 горняков, с которыми ранее не могли установить связь. Сотрудники МЧС выдвинулись на место, однако их работе мешает сильное задымление.

Почти 50 человек пропали после пожара на шахте в Кузбассе

Напомним, что задымление и последующий взрыв в шахте произошли утром 25 ноября. Всего на предприятии находились 287 человек, 115-ти из которых потребовалась эвакуация. На месте развернут оперативный штаб, который возглавил глава региона. По предварительной информации, причиной пожара стало возгорание угольной пыли в вентиляции.

Прокуратура проводит проверку инцидента, а Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Происшествия,Сергей Цивилев,Генпрокуратура РФ,МЧС,СКР,
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