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СК завел уголовное дело после ЧП на шахте в Кузбассе

Москва24иещё 14
1 час назад

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении промышленной безопасности после задымления на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, в результате которого погиб человек. Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства.

СК завел уголовное дело после ЧП на шахте в Кузбассе
Фото: СК РФСК РФ

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека")", – говорится в сообщении.

По данным следствия, задымление на шахте произошло около 08:35 (04:35 по московскому времени). В это время в штреке находились 115 горнорабочих, 70 из которых были выведены на поверхность. В настоящее время эвакуация продолжается.

"По предварительным данным, ряд работников пострадали от отравления дымом, число пострадавших уточняется", – отметили в ведомстве.

На месте происшествия работает следственная группа, в том числе следователи-криминалисты, которые установят все обстоятельства инцидента. Также к шахте выехало руководство областного управления СК. В холдинге "СДС-Уголь", которому принадлежит шахта "Листвяжная", заявили о намерении оказать помощь семье погибшего горнорабочего.

"Безусловно, семье погибшего будет оказана помощь", – сказали РИА Новости в компании, не приведя подробностей.

В связи с ЧП на шахте "Листвяжная" Центр экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС РФ открыл горячую линию по номеру 8 (800) 775-17-17.

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. По некоторым данным, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

В результате инцидента погиб один человек, еще 43 пострадали. Отмечалось, что всего в шахте находились 285 человек, вывести на поверхность удалось 236 из них.

Происшествия,МЧС,СКР,РИА Новости,
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