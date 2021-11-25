Появилось видео с места ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

Один человек погиб, еще 43 пострадали в результате задымления на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Кадры с места ЧП публикует Telegram-канал «112».
«По информации Кузбасского центра медицины катастроф, на 12:00 в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров доставлено 43 пострадавших. 2 — в тяжелом состоянии, 41 — легкой и средней тяжести. 1 человек погиб», – говорится в сообщении в официальном Telegram-канале губернатора региона Сергея Цивилева.
На месте происшествия сейчас работают 11 отделений военизированной горноспасательной части.