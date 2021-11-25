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Свыше 7 млн рублей похитили из стоящей в пробке машины в Москве

Москва24иещё 1
59 минут назад

В Москве четверо неизвестных похитили 7,26 миллиона из стоящего в заторе автомобиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД РФ.

Свыше 7 млн рублей похитили из стоящей в пробке машины в Москве
Фото:  Москва 24/Никита Симонов Москва 24/Никита Симонов

Все произошло вечером 24 ноября. Четверо неизвестных подошли к автомобилю Volkswagen Touareg, который стоял в заторе на улице Минской. Внутри находился 62-летний пенсионер.

"Они разбили стекла машины бейсбольными битами, после чего, угрожая пистолетом, похитили из салона чемодан с деньгами, а затем скрылись на BMW", – отметили в пресс-службе.

Автомобиль, на котором скрылись неизвестные, обнаружили через три часа на улице Генерала Дорохова.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 162 Уголовного кодекса РФ ("Разбой в особо крупном размере").

Ранее сообщалось, что четверо неизвестных напали на мужчину с маленьким ребенком в районе Новые Ватутинки в ТиНАО. Полицейские обнаружили видеозапись инцидента в рамках мониторинга интернет-ресурсов и организовали проверку.

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