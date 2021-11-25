Рабочий погиб при пожаре на шахте в Кузбассе

Шахтер погиб при пожаре в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

По информации Telegram-канал Mash Siberia, рабочему было 23 года — он отработал на предприятии всего два месяца.

По данным Кузбасского центра медицины катастроф, сейчас в больницы поступили 43 пострадавших, два из которых находятся в реанимации, а еще 41 — в состояниях легкой и средней тяжести. На место происшествия вылетел вертолет санавиации с бригадой врачей Центра медицины катастроф на борту.

Напомним, что задымление и последующий взрыв в шахте произошли утром 25 ноября. Всего на предприятии находились 287 человек, 115-ти из которых потребовалась эвакуация. На месте развернут оперативный штаб, который возглавил глава региона.