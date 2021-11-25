Раскрыта причина пожара на шахте в Кузбассе

По предварительной информации, причиной пожара в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области стало возгорание угольной пыли в вентиляции. Как сообщает ТАСС, сейчас в шахте все еще остаются горняки — с ними установлена связь.

Эвакуация из шахты продолжается. По последним данным, в ходе происшествия погиб один человек. Пострадали 43 шахтера, два работника находятся в реанимации, остальные в состоянии средней и легкой тяжести. Врачи диагностировали у всех пострадавших отравление продуктами горения.

Напомним, что инцидент произошел утром 25 ноября. В 05:08 мск в Ростехнадзор сообщили о задымлении, а через 15 минут уточнили, что в вентиляционном штреке № 823 произошел взрыв.