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Раскрыта причина пожара на шахте в Кузбассе

Елена Прошина
1 час назад

По предварительной информации, причиной пожара в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области стало возгорание угольной пыли в вентиляции. Как сообщает ТАСС, сейчас в шахте все еще остаются горняки — с ними установлена связь.

Эвакуация из шахты продолжается. По последним данным, в ходе происшествия погиб один человек. Пострадали 43 шахтера, два работника находятся в реанимации, остальные в состоянии средней и легкой тяжести. Врачи диагностировали у всех пострадавших отравление продуктами горения.

Напомним, что инцидент произошел утром 25 ноября. В 05:08 мск в Ростехнадзор сообщили о задымлении, а через 15 минут уточнили, что в вентиляционном штреке № 823 произошел взрыв.

Всего в шахте находилось 287 человек, 115 из которых потребовалась эвакуация. Развернут оперативный штаб, который возглавил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Прокуратура начала проверку по факту задымления.

Происшествия,Видео,Сергей Цивилев,Ростехнадзор,Генпрокуратура РФ,
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