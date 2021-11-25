Число пострадавших при ЧП на шахте в Кузбассе возросло до 60

«На поверхность вывели 239 человек. В шахте остаются 46 человек, по состоянию на 18:00 11 человек погибли. В больницы обратились 60 пострадавших, 11 человек получают лечение амбулаторно, госпитализировано 38 человек», — написал он в Telegram.