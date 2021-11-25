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Число пострадавших при ЧП на шахте в Кузбассе возросло до 60

RT на русскомиещё 12
55 минут назад

Число пострадавших в результате ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области возросло до 60. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Число пострадавших при ЧП на шахте в Кузбассе возросло до 60
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На поверхность вывели 239 человек. В шахте остаются 46 человек, по состоянию на 18:00 11 человек погибли. В больницы обратились 60 пострадавших, 11 человек получают лечение амбулаторно, госпитализировано 38 человек», — написал он в Telegram.

Цивилёв также подтвердил, что поисково-спасательная операция на месте ЧП приостановлена из-за взрывоопасных концентраций метана и оксида углерода.

Утром 25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» в городе Белове Кемеровской области произошло задымление.

По последним данным, погибли 11 человек.

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