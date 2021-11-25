Победитель шоу «Голос» обратился в полицию

В столичном Центральном доме актера у победителя шоу «Голос» Аскера Бербекова пропала гитара, полиция проводит проверку, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, к столичным полицейским обратился 30-летний Аскер Бербеков и заявил о краже личного имущества в Центральном доме актера на ул. Арбат.
«Певец пояснил, что 23 ноября текущего года хранил музыкальные инструменты и театральный реквизит в одном из помещений. На следующий день, прибыв на работу, он обнаружил, что пропала его гитара, находившаяся в свободном доступе в комнате хранения музыкальных инструментов», - сказал собеседник агентства.
Устанавливается сумма причиненного ущерба. По данному факту проводится проверка.
Аскер Бербеков - победитель восьмого сезона телешоу «Голос». Его наставником на проекте был Константин Меладзе.