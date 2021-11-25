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Победитель шоу «Голос» Аскер Бербеков заявил в полицию о краже гитары в Центральном доме актера

Агентство «Москва»
32 минуты назад

В столичном Центральном доме актера у победителя шоу «Голос» Аскера Бербекова пропала гитара, полиция проводит проверку, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

Победитель шоу «Голос» обратился в полицию
Фото: caucasustimes.comcaucasustimes.com

Как рассказал собеседник агентства, к столичным полицейским обратился 30-летний Аскер Бербеков и заявил о краже личного имущества в Центральном доме актера на ул. Арбат.

«Певец пояснил, что 23 ноября текущего года хранил музыкальные инструменты и театральный реквизит в одном из помещений. На следующий день, прибыв на работу, он обнаружил, что пропала его гитара, находившаяся в свободном доступе в комнате хранения музыкальных инструментов», - сказал собеседник агентства.

Устанавливается сумма причиненного ущерба. По данному факту проводится проверка.

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Аскер Бербеков - победитель восьмого сезона телешоу «Голос». Его наставником на проекте был Константин Меладзе.

Происшествия,Аскер Бербеков,Константин Меладзе,МВД,АГН "Москва",
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