Победитель шоу «Голос» обратился в полицию

«Певец пояснил, что 23 ноября текущего года хранил музыкальные инструменты и театральный реквизит в одном из помещений. На следующий день, прибыв на работу, он обнаружил, что пропала его гитара, находившаяся в свободном доступе в комнате хранения музыкальных инструментов», - сказал собеседник агентства.