Один человек погиб при задымлении на шахте в Кузбассе

При задымлении на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погиб один человек. Инцидент произошел утром 25 ноября около 08:30 часов.
Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем профиле в социальных сетях. В то же время, по его данным, число пострадавших в инциденте повысилось до 43 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, оставшиеся - в состоянии легкой или средней тяжести. Все они были доставлены в ближайшее лечебное учреждение для оказания неотложной помощи.
Цивилев также сообщил, что на месте происшествия работают 11 отделений военизированной горноспасательной части МЧС РФ, также туда вылетел вертолет санавиации с бригадой врачей Центра медицины катастроф на борту.
Всего в шахте на момент задымления находились 285 человек. На поверхность удалось выйти 210 шахтерам, процесс вывода оставшихся продолжается. После случившегося в СУ СК РФ по Кемеровской области уже организовали проверку.