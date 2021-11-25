Один человек погиб при задымлении на шахте в Кузбассе

Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем профиле в социальных сетях. В то же время, по его данным, число пострадавших в инциденте повысилось до 43 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, оставшиеся - в состоянии легкой или средней тяжести. Все они были доставлены в ближайшее лечебное учреждение для оказания неотложной помощи.