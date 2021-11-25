ЧП в кузбасской шахте: пострадали 15 человек

Более 15 человек пострадали во время пожара в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, пишет ТАСС.

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Медики рассказали о двоих пациентах, находящихся в тяжелом состоянии. Состояние еще 13 оценивается как средней тяжести. На данный момент врачи обследуют десять человек, которые также обратились за помощью.

Сотрудники МЧС эвакуируют из загоревшейся шахты 115 горняков. Огонь вспыхнул в четверг, 25 ноября. Задымление произошло в вентиляционном штреке глубиной 250 метров.

Ранее сообщалось, что около 100 человек остались в загоревшейся шахте.