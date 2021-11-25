В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 74.37EUR 83.64
Войти в почту

Более 15 горняков пострадали из-за пожара в шахте в Кемеровской области

Lenta.ruиещё 5
38 минут назад

Более 15 человек пострадали во время пожара в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, пишет ТАСС.

ЧП в кузбасской шахте: пострадали 15 человек
Фото: ТАССТАСС

Медики рассказали о двоих пациентах, находящихся в тяжелом состоянии. Состояние еще 13 оценивается как средней тяжести. На данный момент врачи обследуют десять человек, которые также обратились за помощью.

Сотрудники МЧС эвакуируют из загоревшейся шахты 115 горняков. Огонь вспыхнул в четверг, 25 ноября. Задымление произошло в вентиляционном штреке глубиной 250 метров.

Ранее сообщалось, что около 100 человек остались в загоревшейся шахте.

Шахта «Листвяжная» — угледобывающее предприятие в городе Белово Кемеровской области. Предприятие входило в состав ОАО «Белон». С 2011 года принадлежит холдингу «СДС-Уголь». Согласно данным из открытых источников, аварии на ней происходили два раза: 24 января 1981 года — взрыв метана в аккумулирующем штреке (погибло пять человек) и 28 октября 2004 года — взрыв метановоздушной смеси (погибли 13 человек).
Происшествия,Пожары,группа "Белон",МЧС,ИТАР-ТАСС,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители