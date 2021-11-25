Школьница ударила подругу ногой в лицо в подмосковье.Видео

В результате конфликта между двумя школьницами в подмосковной Электростали у одной из участниц оказался выбит зуб. Видео публикует telegram-канал «Shot».

По информации СМИ конфликт произошел якобы из-за плохой уборки класса. Потерпевшая говорит, что реальная причина ссоры - ее хорошие оценки в школе, которые, видимо, раздражают одноклассниц. Инцидентом заинтересовалась подмосковная прокуратура. Теперь следователи проводят проверку.