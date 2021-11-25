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Арестован гендиректор «Газпром газораспределение Краснодар»

Елена Прошина
19 минут назад

Директор «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев арестован по подозрению в получении коммерческого подкупа. Сумма полученных взяток оценивается Басманным судом Москвы в более чем 20 миллионов рублей. По этому делу были также арестованы еще три человека. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на данные из картотеки суда.

Арестован гендиректор «Газпром газораспределение Краснодар»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщили в Следственном комитете (СК), в отношении Руднева было возбуждено уголовное дело. Обвинения также предъявлены его заместителю Александру Савостьянову и заместителям директоров филиалов общества в Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре. Их подозревают в коммерческом подкупе.

По информации следствия, подсудимые незаконно брали взятки от предпринимателей за подключение объектов коммерческой и жилой недвижимости к газовым сетям, а также за согласование актов ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей в Краснодарском крае. Общая сумма незаконно полученного денежного вознаграждения — более 20 миллионов рублей.

«Газпром межрегионгаз Краснодар» входит в структуру «Газпром межрегионгаз», дочернюю компанию «Газпрома». Этой самый крупный поставщик газа в регионе. В прошлом году ее выручка составила 6,3 миллиарда рублей, а прибыль — 162,65 миллиона.

Происшествия,Криминал,Александр Савостьянов,Алексей Руднев,Газпром Межрегионгаз,Газпром,РИА Новости,
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