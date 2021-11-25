Арестован гендиректор «Газпром газораспределение Краснодар»

Директор «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев арестован по подозрению в получении коммерческого подкупа. Сумма полученных взяток оценивается Басманным судом Москвы в более чем 20 миллионов рублей. По этому делу были также арестованы еще три человека. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на данные из картотеки суда.
Как сообщили в Следственном комитете (СК), в отношении Руднева было возбуждено уголовное дело. Обвинения также предъявлены его заместителю Александру Савостьянову и заместителям директоров филиалов общества в Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре. Их подозревают в коммерческом подкупе.
По информации следствия, подсудимые незаконно брали взятки от предпринимателей за подключение объектов коммерческой и жилой недвижимости к газовым сетям, а также за согласование актов ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей в Краснодарском крае. Общая сумма незаконно полученного денежного вознаграждения — более 20 миллионов рублей.
«Газпром межрегионгаз Краснодар» входит в структуру «Газпром межрегионгаз», дочернюю компанию «Газпрома». Этой самый крупный поставщик газа в регионе. В прошлом году ее выручка составила 6,3 миллиарда рублей, а прибыль — 162,65 миллиона.