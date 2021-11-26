В Петербурге арестован бизнесмен Ебралидзе по делу о хищении 3 млрд рублей

Бизнесмен Александр Ебралидзе отправлен под стражу по подозрению в присвоении почти 3 млрд рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. В СИЗО Ебралидзе будет находиться до 23 декабря.

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Под стражу отправили и предполагаемого сообщника Ебралидзе, бывшего председателя правления "Констанс-Банка" Эльдара Дыгова.

Как утверждают следователи, с 1 января 2014-го по 1 августа 2016 года Ебралидзе незаконно присвоил себе деньги. Также предприниматель мог участвовать в организации заказных убийств, отметил суд. Сам Ебралидзе своей вины не признает.