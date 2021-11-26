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В Петербурге арестован бизнесмен Александр Ебралидзе по делу о хищении 3 млрд рублей

Газета.Ruиещё 2
23 минуты назад

Бизнесмен Александр Ебралидзе отправлен под стражу по подозрению в присвоении почти 3 млрд рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. В СИЗО Ебралидзе будет находиться до 23 декабря.

В Петербурге арестован бизнесмен Ебралидзе по делу о хищении 3 млрд рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Под стражу отправили и предполагаемого сообщника Ебралидзе, бывшего председателя правления "Констанс-Банка" Эльдара Дыгова.

Как утверждают следователи, с 1 января 2014-го по 1 августа 2016 года Ебралидзе незаконно присвоил себе деньги. Также предприниматель мог участвовать в организации заказных убийств, отметил суд. Сам Ебралидзе своей вины не признает.

Ранее сообщалось, что в Петербурге по делу о растрате 3 млрд рублей задержан бизнесмен Александр Ебралидзе. Речь идет о пропаже 3 млрд рублей "Констанс-Банка", основным владельцем которого был Ебралидзе. В августе 2016 года Центробанк отозвал у учреждения лицензию. До этого основателя и руководителя российского машиностроительного концерна "Тракторные заводы" Михаила Болотина задержали по делу о крупной растрате. В настоящий момент подробности уголовного дела и сумма, в растрате которой подозревается глава концерна "Тракторные заводы", не приводятся.

Происшествия,Михаил Болотин,Александр Ебралидзе,ФСИН,Концерн "Тракторные заводы",Констанс-Банк,Центральный банк России,
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